Lady Gaga: “Sono stata stuprata ripetutamente quando avevo 19 anni”, poi le lacrime

Lady Gaga ha partecipato a una tappa del tour di Oprah Winfrey ‘2020 Vision: Your Life In Focus Tour’. La cantante si è raccontata in un’intervista rilasciata alla conduttrice. Non solo ha smentito per l’ennesima volta di avere avuto una relazione con Bradley Cooper, ma ha anche portato a galla degli episodi estremamente dolorosi del suo passato.

Il disturbo da stress post-traumatico

Lady Gaga, che oggi ha 33 anni, è tornata con la mente a quando ne aveva 19. Un periodo buio della sua vita: “Sono stata stuprata ripetutamente quando avevo 19 anni, ho anche sviluppato un disturbo da stress post-traumatico come conseguenza di quanto accaduto e per non averlo metabolizzato”. Quindi ha spiegato:

“Non avevo un terapista. Non avevo uno psichiatra. Non avevo un medico che mi aiutasse a farlo. All’improvviso sono diventata una star e viaggiavo per il mondo andando da una stanza d’hotel a un garage, da una limousine al palco e non ho mai avuto modo di occuparmi di quanto mi era successo. Poi ho iniziato a provare questo dolore incredibilmente intenso in tutto il corpo che replicava il dolore che ho provato dopo essere stata stuprata”.

L’autolesionismo

Già in passato, Lady Gaga aveva dichiarato di essere ricorsa all’autolesionismo. Ne ha riparlato in occasione dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Ha rimarcato come quella non sia affatto una soluzione, ma solo un modo per peggiorare il problema:

“Mi tagliavo. Vedi il sangue, ti senti confuso e pian piano precipiti in una spirale senza controllo. Non aiuta in nessun modo. Peggiora solo le cose. Fa solo in modo che lo stato nevrotico in cui ci si trova venga prolungato. A volte mi sbattevo anche contro il muro. Ho fatto delle cose orribili a me stessa quando provavo dolore”.

La reazione di Oprah Winfrey e le lacrime di Lady Gaga

Lady Gaga ha dovuto fare i conti anche con la fibromialgia per la quale, a volte, si è vista costretta a cancellare le date del suo tour. Dopo l’intervista, Oprah Winfrey è andata dietro le quinte e visibilmente commossa, si è complimentata con lei: “Sei stata incredibile. Eri così vulnerabile e vera. Non riuscivo a credere a ciò che sentivo. Sei stata così forte. Grazie per averlo fatto per me”. Così, anche Lady Gaga è scoppiata a piangere e le due si sono strette in un abbraccio.