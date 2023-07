Corriere dello Sport – L’agente di Osimhen rivedrà ADL: si proverà a limare la distanza sull’ingaggio.

Victor Osimhen, nella giornata di ieri, è rientrato a Dimaro in compagnia del suo agente. Ad oggi le attenzioni sono concentrate sul futuro del bomber, che è in attesa di novità riguardo al suo rinnovo di contratto.

“Con lui, dicevamo, è arrivato a Dimaro il suo agente, Roberto Calenda: il viaggio con Osi fino alle Dolomiti. Sono entrati insieme. De Laurentiis: bentrovato Victor, bentrovato Roberto. Una chiacchierata informale, la rifinitura delle agende e arrivederci. Il manager, poi, raggiunge lo stadio; Adl, invece, non c’è. Per la prima giornata dall’inizio del ritiro.

Dopo l’allenamento, Calenda rientra al Rosatti insieme con Osimhen: qualche altra stretta di mano, un altro po’ di saluti, di chiacchierate e via. Il primo approccio, dopo un momento di stallo, è stato firmato. In gergo si dice così: le parti si rivedranno, magari già oggi, per provare a limare la distanza sull’ingaggio, sull’eventuale introduzione e sul valore di una clausola”.

