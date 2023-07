Amichevole Napoli-Spal, visibile in chiaro: le info

La seconda amichevole stagionale per il Napoli è prevista per quest’oggi, a Dimaro, contro la SPAL, fischio d’inizio alle 18,30.

Un’occasione, per vedere all’opera per la prima volta in questa stagione il gruppo big dei Nazionali, che si è unito al precedente gruppo soltanto in un secondo momento.

Amichevole Napoli-Spal, visibile in chiaro: ecco dove

La sfida sarà visibile per tutti i tifosi azzurri in chiaro sul canale TV8 (canale 8 del DTT).

Disponibile anche la visione su Sky, per tutti gli abbonati all’emittente satellitare, e per chiunque non potrà vedere il match in TV, è disponibile la visione in streaming dell’evento tramite SkyGo.

