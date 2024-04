Corriere dello Sport – L’annata più anonima di ADL: errori pagati sul campo, ma è sempre ripartito

L’edizione odierna del quotidiano, ha parlato delle scelte sbagliate di De Laurentiis, ma anche della sua figura imprenditoriale:

“È stato un anno sabbatico. E’ arrivata una cocente disillusione, probabilmente l’annata più anonima di ADL. Lui, da sempre descritto come un cinico razionale, attento unicamente ai propri conti, è stato emotivamente travolto dalla vittoria e dalla conseguente ondata di popolarità. Al punto da aver prodotto danni al bilancio della propria azienda. De Laurentiis tutti gli errori commessi in questa balorda stagione li ha pagati due volte. Sul campo e nel conto economico.

È il primo a volere un’inversione di tendenza. Ed è fisiologico che il giudizio su di lui sia sospeso. Perché in vent’anni, De Laurentiis il suo credito se l’è conquistato eccome. Non è solo la favoletta – peraltro vera – del Napoli rilevato in Serie C e portato allo scudetto. Ha creato un club e una squadra che da oltre un decennio sono ai vertici del calcio italiano e occupano stabilmente una solida seconda fascia in Europa.

È il motivo per cui ora Napoli, al di là dei fisiologici estremismi, vive una sensazione di grande attesa. Di sospensione. Ma la fiducia in De Laurentiis resiste, tra mugugni e finta indifferenza. L’uomo è sempre ripartito. Ogni volta che si è trovato sul baratro. Quando in Serie C il Napoli perse lo spareggio promozione con l’Avellino. Quando naufragò l’operazione Donadoni e si ritrovò nei bassifondi della classifica e scelse Mazzarri. Quando si affidò al duo di sconosciuti Sarri e Giuntoli per ritornare in Champions . E anche quando portò a Napoli Spalletti allora etichettato – anche dalle serie tv – come perdente e inadatto ad allenare i fuoriclasse. È il motivo per cui il prossimo sarà l’anno verità”.

Fonte foto in evidenza — () Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Il film sullo Scudetto del Napoli: dal 4 maggio nelle sale italiane ‘SARÒ CON TE’

Calciomercato – Il Napoli pensa a Pinamonti per sostituire uno tra Simeone o Raspadori

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Katia Follesa e Angelo Pisani, l’amore è finito dopo ben 25 anni e una figlia