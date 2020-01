Laura Chiatti, foto in topless per festeggiare il milione su Instagram: “Obiettivo Belen lontano”

La cifra è tonda e va festeggiata, per questo Laura Chiatti ha voluto fare un piccolo regalo a suoi follower, mostrandosi in topless. L’attrice, infatti, ha raggiunto il milione di follower su Instagram, un risultato importante in questi anni in cui i social sono diventati uno dei canali privilegiati dei Vip per mostrarsi, promuoversi o anche semplicemente per tenere un filo diretto con i propri fan. Laura Chiatti, quindi, ha voluto festeggiare questo risultato con una foto che va un po’ fuori dai canoni e da ciò a cui i suoi fan sono abituati. E così, l’attrice ha postato una foto che la mostra in topless. Quasi in topless, nel senso che l’immagine, una Polaroid, la mostra mentre guarda in camera a bocca aperta. L’attrice si è mostrata quasi come se fosse colta di sorpresa dal fotografo, con un asciugamano a coprirle la parte bassa del corpo e solo un braccio, invece, a coprire il seno.

La foto in topless di Laura Chiatti

L’immagine è ironica, divertente e divertita ed è piaciuta molto ai suoi fan, quelli più o meno famosi: “Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me … oggi siamo un milione ” ha scritto accompagnando con un cuore l’immagine scattata il giorno prima della pubblicazione. Laura Chiatti ha anche voluto rispondere direttamente ad alcuni commenti, ringraziando chi le ha fatto i complimenti, ma anche con qualche risposta ironica a chi la criticava per questa immagine (che di scandaloso non ha nulla).

Il botta e risposta ironico con Belen

Tra chi ha voluto commentare anche nomi noti dell’ambiente televisivo, da Francesco Arca, che le fa i complimenti a Ilenia Lazzarin che le scrive “B O N I S S I M A”. C’è stato anche un simpatico scambio di commenti con Belen. La showgirl argentina, infatti, le ha scritto: “Ahahahahah ahaha che meraviglia!!!!! Ahahahahah stupenda!!!!!!!” e presto è arrivata anche la risposta dell’attrice che si è schernita: “Amore l’obbiettivo Belen è ancora lontano”.