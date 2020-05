Laura Chiatti ha perso 4 kg a causa di allergie alimentari: “Malati di mente, non sono anoressica”

Laura Chiatti è stata oggetto di insulti sui social. Negli ultimi scatti, l’attrice appariva lievemente più magra. Come lei stessa ha fatto sapere, ha perso 4 chili. Ai tantissimi complimenti, che piovono puntualmente quando pubblica le sue foto, si sono alternate anche delle critiche ingiustificate e di pessimo gusto. Così, Laura Chiatti ha replicato a tono.

Laura Chiatti insultata per aver perso 4 kg

Laura Chiatti è stata presa di mira per il semplice fatto di aver perso peso. All’attrice, tuttavia, non manca certo il coraggio di replicare e di rimettere al loro posto i leoni da tastiera. Così, in un lungo sfogo pubblicato su Instagram, ha messo in chiaro di non avere alcuna intenzione di tacere e chinare la testa:

“A tutti i malati di mente che in questi giorni si permettono di scrivere le cattiverie più becere ed ignoranti sul mio eccessivo dimagrimento di 4 kg, facendosi forza sul fatto che essendo io un personaggio pubblico dovrei tacere ed abbassare la testa prendendomi insulti perché ho, in teoria, scelto di espormi, rispondo con questa foto cercando di far capire a queste povere anime, che non si scherza su questi temi”.

Dimagrita per allergie alimentari, l’anoressia non c’entra

Laura Chiatti, poi, ha messo in chiaro che il dimagrimento non è affatto causato da un problema di anoressia, ma da allergie alimentari. Ha invitato tutti a smetterla di riversare cattiverie gratuite su perfetti sconosciuti e a rispettare la lotta dolorosa di coloro che ogni giorno devono realmente affrontare il tunnel dei disturbi alimentari. Infine, ha chiarito di stare benissimo e ha ribadito che è ora che cessi l’errata convinzione che con i personaggi pubblici si possa fare il tiro al bersaglio come se non fossero anche loro persone dotate di sensibilità:

“Ci sono persone che veramente stanno lottando con la vita a causa di una malattia che si chiama ‘anoressia’, e che grazie a Dio non c’entra nulla con il mio problema di allergie alimentari. Il fatto di essere un personaggio pubblico non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi, perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze. Questo per dire che io sto benissimo, e soprattutto per consigliare a questi miserabili mentecatti che si nascondo dietro una tastiera solo per violentare psicologicamente il prossimo perché nel loro cuore evidentemente non regna la pace. Almeno in un momento come questo evitate tutta questa inutile cattiveria”.