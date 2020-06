Laura Torrisi: “Sono felicemente single, credo più nei cavalli che nei principi azzurri”

Laura Torrisi è intervenuta, in collegamento, nel programma Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini. Dopo la lunga relazione con Luca Betti, l’attrice è stata accostata al cantante Aiello. Tuttavia, al momento la sua situazione sentimentale sembra essere ben diversa. Laura Torrisi, infatti, ha confidato alla Fialdini: “Sono felicemente single. Si può star bene anche da soli”. Poi, ha aggiunto che preferisce essere conquistata anziché conquistare.

Laura Torrisi, gelosa ma non troppo

Laura Torrisi è siciliana ma pratese d’adozione. Così, Francesca Fialdini le ha chiesto se il suo rapporto con la gelosia sia più vicino all’impeto della Sicilia o allo spirito dissacrante della Toscana. L’attrice non ha avuto dubbi: “L’indole, se c’è motivo, è decisamente quella siciliana in cui ti parte la vena. Con gli anni, però, ho imparato a domarla. Magari divento tagliente e poi giro i tacchi, un po’ alla toscana. Vuoi aiutarmi a trovare il principe azzurro? Credo più nei cavalli che nei principi azzurri“.

Ha festeggiato i 40 anni andando a Bali da sola

Il 7 dicembre del 2019, Laura Torrisi ha festeggiato i suoi 40 anni. L’attrice ha colto l’occasione per realizzare un sogno che accarezzava da anni. Ha visitato Bali da sola. Ritiene che affrontare dei lunghi viaggi in solitudine, sia un modo prezioso per crescere e sviluppare uno sguardo diverso sulla realtà:

“Sognavo questo viaggio da più di 7 anni, ma con la bambina ho dovuto aspettare un po’ per poterlo fare. Volevo farlo da sola perché trovo che viaggiare da soli aiuti tantissimo a crescere, una consapevolezza verso se stessi e verso gli altri. Ti dona proprio occhi diversi. Un po’ di paura mi accompagna sempre, ero lontana da casa. Però quella terra ha un’energia fantastica e le persone sono stupende, ti aiutano a non sentirti sola. Non mi sono mai sentita sola a Bali“.