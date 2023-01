L’AVVERSARIO – Il Napoli sfida la Roma al Maradona

Dopo la vittoria in trasferta contro la Salernitana il Napoli di Luciano Spalletti torna in casa propria per sfidare la Roma di José Mourinho.

Domenica 29 gennaio alle ore 20:45 Napoli e Roma si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli continua a collezionare vittorie importanti: l’ultima è avvenuta nel derby campano contro la Salernitana, dove si è imposto per 0-2. Attualmente gli azzurri dominano in maniera netta la classifica di Serie A con 50 punti, la Roma occupa invece il quinto posto della classifica di Serie A con 37 punti, alla pari con Lazio ed Inter. La squadra di José Mourinho viene da due vittorie consecutive, rispettivamente contro Fiorentina e Spezia: anche i giallorossi non dovranno dunque farsi trovare impreparati per rimanere nelle parte alta della classifica.

La Roma in campo

Soffermandoci sui giocatori della Roma che scenderanno in campo per la sfida, possiamo affermare che José Mourinho dovrà fronteggiare qualche indisponibilità. La prima riguarda il centrocampista Celik, che sarà assente in quanto diffidato. L’allenatore portoghese potrebbe dunque fare affidamento su Leonardo Spinazzola. C’è poi da capire la situazione relativa a Nicolò Zaniolo. I rapporti tra l’attaccante e la Società giallorossa non sarebbero attualmente dei migliori, per questo motivo la sua convocazione sarebbe tutt’altro che scontata. Ci sono infine Darboe e Wijnaldum. Il primo è indisponibile dallo scorso luglio a causa della rottura del legamento crociato: il centrocampista ha da poco fatto sapere tramite i suoi profili social che sarebbe quasi prossimo al rientro, ma quest’ultimo non avverrà prima del match contro gli azzurri. Il centrocampista olandese sta invece recuperando da un infortunio alla tibia desta. Anche il suo rientro sarebbe quasi vicino, tant’è che sarebbe tornato ad allenarsi in gruppo. Tuttavia contro il Napoli sarà ancora assente. Di seguito ecco la probabile formazione della squadra ospite.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Il Napoli in campo

Il Napoli di Luciano Spalletti non deve invece fronteggiare alcuna assenza. Nella gara precedente il club azzurro è stato costretto a rinunciare all’attaccante Khvicha Kvaratskhelia ed al difensore Juan Jesus. Il primo aveva infatti qualche sintomo influenzale, mentre il secondo si era fatto male durante una seduta di allenamento. Per i due però l’allame sembra rientrato, dunque dovrebbero essere tutti a disposizione. Di seguito le probabili scelte della squadra di casa.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

I precedenti

Napoli e Roma si sono sfidate in tutto 173 volte. Le vittorie collezionate dai giallorossi fino ad ora sono 65, mentre il Napoli è riuscito a portare i tre punti a casa in 52 occasioni. I pareggi sono dunque 56.

L’arbitro chiamato a dirigere la sfida è Daniele Orsato della sezione di Schio. La squadra partenopea ha incontrato il direttore di gara ben 36 volte. Sotto il suo fischietto ha collezionato 11 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte. Anche la Roma ha incontrato l’arbtro in tante occasioni, per la precisione 37 volte. Il bilancio del club giallorosso è di 13 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte.

