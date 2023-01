L’AVVERSARIO – Il Napoli sfida l’Inter allo Stadio San Siro

In occasione della ripresa del campionato il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare l’Inter di Simone Inzaghi.

Questa sera il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi. Il fischio d’inizio sarà alle ore 20:45 ed il luogo in cui ciò avverrà sarà lo Stadio Giuseppe Meazza. Gli azzurri sono ancora imbattuti dall’inizio del campionato, attualmente occupa il primo posto in classifica con 41 punti. L’Inter è comunque nella parte alta della classifica con 30 punti, ma una vittoria dei nerazzurri potrebbe accorciare le distanze in maniera significativa. I partenopei, sono invece chiamati a confermare quanto di buono hanno fatto vedere nella prima parte di stagione.

L’Inter in campo

La squadra di Simone Inzaghi deve fare i conti con un importante assenza: stiamo parlando di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha riportato infatti un infortunio al polpaccio. Non si sa molto circa i tempi di recupero del giocatore, al suo posto dunque spazio ad Hakan Calhanoglu. Riesce invece a scendere in campo Henrikh Mkhitaryan che era stato costretto a lasciare il campo durante il match amichevole contro il Sassuolo lo scorso 29 dicembre. La ragione aveva a che fare con una leggera lombalgia ma a quanto sembra l’armeno sarà comunque a disposizione di Simone Inzaghi. Di seguito la probabile formazione dei padroni di casa.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

Anche il Napoli dovrà fare a meno di un centrocampista: Gianluca Gaetano non farà parte della lista dei convocati a causa di una gastroenterite. Da valutare inoltre le condizioni di Amir Rrahmani: anche se Luciano Spalletti potrebbe farlo entrare a gara in corso per capire meglio la sua situazione. Lo scorso ottobre il difensore aveva rimediato una lesione al tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra; , adesso però il suo recupero sembrerebbe quasi completato. Di seguito la probabile formazione della squadra ospite.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

I precedenti

Napoli ed Inter si sono sfidate in tutto 152 volte. Ponendo l’accento sulle gare avvenute allo Stadio San Siro queste ultime son in tutto 76. Le statistiche sono nettamente a favore dei nerazzurri, che hanno portato a casa ben 50 vittorie contro le 9 del Napoli. I pareggi sono invece 17. L’ultima vittoria degli azzurri allo Stadio San Siro contro l’Inter risale al 30 aprile 2017, quando a decidere il match fu José Callejón.

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Simone Sozza della sezione di Seregno. Il Napoli lo ha incontrato in precedenza quattro volte: il bilancio della squadra è di due vittorie e due pareggi. L’Inter ha invece incontrato Sozza per due volte, entrambe le gare sono culminate con una vittoria.

Maria Marinelli

Fonte foto: Facebook, Inter

