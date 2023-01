L’AVVERSARIO – Il prossimo match sarà Salernitana-Napoli

Il Napoli si prepara alla diciannovesima giornata di campionato: la squadra incontrerà la Salernitana allo Stadio Arechi.

In occasione della giornata numero diciannove di campionato, il Napoli si prepara ad affrontare la Salernitana. La squadra di Luciano Spalletti viene da una bellissima vittoria contro la Juventus: l’ultimo match infatti si è concluso con il risultato di 5-1, per questo motivo gli azzurri continuano a dominare la classifica di Serie A. Unica parentesi negativa avvenuta questa settimana, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese. Sicuramente il Napoli, vorrà trovare i tre punti anche per lasciarsi alle spalle tale sconfitta. Anche la Salernitana di Davide Nicola deve dimenticare l’ultima gara: la squadra viene infatti dalla pesate sconfitta contro l’Atalanta per 8-2. I granata, che fino ad ora hanno trovato la vittoria solo quattro volte, si trovano invece al quindicesimo posto della classifica con 18 punti.

La Salernitana in campo

I padroni di casa dovranno fronteggiare qualche assenza in campo (dovranno far fronte ad alcune assenze). La prima è quella del capitano Federico Fazio, assente a causa di un infortunio al polpaccio sinistro avvenuto durante la sfida contro l’Atalanta. C’è poi il portiere Luigi Sepe, che lo scorso dicembre ha riportato un risentimento muscolare. Lo scorso mese si diceva che sarebbe tornato in campo proprio in occasione del match contro il Napoli, ma ad oggi non avrebbe ancora recuperato. Sempre durante lo scorso mese il centrocampista Giulio Maggiore ha riportato una lesione del quadricipite sinistro, dunque anche per lui il percorso di riabilitazione non è ancora terminato. Infine ci sono Pasquale Mazzocchi e Dylan Bronn. Il primo ormai indisponibile dallo scorso novembre per un operazione al ginocchio destro. Il secondo ha ripotato recenti fastidi muscolari che lo hanno costretto anche a saltare la sfida contro i bergamaschi. Di seguito la probabile formazione della Salernitana.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Radovanovic, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Piatek, Dia.

La squadra ospite dovrebbe invece confermare la solita formazione titolare dopo il turnover avvenuto durante la Coppa Italia. Ecco in seguito le probabili scelte di Luciano Spalletti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

I precedenti

Gli incontri precedenti tra Napoli e Salernitana, considerando Serie A e Serie B, sono in tutto 8. Il Napoli ha vinto soltanto una volta, mentre la Salernitana ha fino ad ora portato a casa due vittorie. I pareggi sono invece 5. L’unica vittoria degli azzurri ll’Arechi risale alla scorsa stagione, quando si sono imposti per 0-1 grazie alla rete realizzata da Piotr Zielinski.

L’arbitro chiamato a dirigere il match, è Daniele Chiffi di Padova. Quest’ultimo ha già incontrato i partenopei nove volte, il bilancio del Napoli nelle gare da lui dirette è più che positivo. Sotto il suo fischietto la squadra azzurra ha portato a casa sette vittorie e due pareggi. Anche il bilancio dei padroni di casa risulta essere positivo: su sette incontri avvenuti la sconfitta si è verificata soltanto in un occasione.

