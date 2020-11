Lazio, caos tamponi. Tre nuovi posiviti tra i biancocelesti

Lazio, è ancora caos tamponi

Dopo le polemiche nate negli ultimi giorni, il caso tamponi tiene ancora banco in casa Lazio. Il club biancoceleste ha cambiato laboratorio per le analisi dei tamponi, dove l’esito dei risultati ha evidenziato tre positivi all’interno del gruppo squadra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non è stato comunicato il nome dei giocatori. Ecco quanto riporta la rosea:

“Un responso obbliga il laboratorio romano a comunicare tutto alla Asl, in modo che possa tracciare i contatti dei giocatori in questione. Tolto Luis Alberto, che ieri ha comunicato di essere tornato negativo, al momento i giocatori fermati sono quelli trovati positivi il 2 novembre da Synlab, Immobile, Leiva e Strakosha, più Djavan Anderson e Lazzari, fuori dalla circolazione (anche se mai formalmente dichiarati positivi) dal 26 ottobre, prima della gara con il Bruges. I fari sono puntati ora sui tre casi più recenti e in particolare sui giocatori in campo a Torino, Leiva (che però non aveva fatto i tamponi del 26 ottobre) e ovviamente Immobile, positivo il 26 ottobre per Synlab, negativo il 30 e 31 per il laboratorio di Avellino e poi di nuovo positivo (per entrambe, anche se la struttura scelta da Lotito lo definiva “debolmente positivo”) il 2 novembre, il giorno dopo aver giocato contro il granata. “

