Lazio-Napoli, Alvino: “Vittoria splendida, ma ennesimo torto subito”

Il Napoli ha vinto contro la Lazio, ma il giornalista Carlo Alvino ha commentato un episodio a sfavore dei partenopei avvenuto durante la gara. Si tratta di un rigore negato alla squadra ospite: Carlo Alvino commenta ciò sul proprio account Twitter, affermando che a prescindere dalla vittoria questo gesto non deve passare inosservato.

Ecco quanto ripotato:

La splendida vittoria non deve far passare in cavalleria l’ennesimo torto subito dal Napoli. I piangina del nord escono allo scoperto noi non restiamo in silenzio! pic.twitter.com/3AkRkfoeJ0

— Carlo Alvino (@Carloalvino) February 28, 2022