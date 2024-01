La Gazzetta dello Sport – Lazio-Napoli: Ostigard su Castellanos non è rigore

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto un focus su quanto accaduto durante Lazio-Napoli. Zero gol e pochi dubbi sulla direzione di Orsato: “Al 34’ del primo tempo Castellanos cade in area dopo essersi toccato con Ostigard: il contatto non è rilevante. Al 41’ lo stesso Taty finisce a terra in una fase di ripartenza, ma i replay mostrano che l’argentino accentua la caduta e che Lobotka quasi non lo tocca.

In avvio ripresa è netto il fuorigioco che nega lo splendido gol di Castellanos, che parte davanti a Romagnoli. Al 33’ Isaksen finisce a terra in area su contrasto con Mario Rui, ma c’è fuorigioco e il contatto inizia comunque fuori area”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

