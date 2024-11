Lazio-Napoli, possibile chance per Raspadori dal 1° minuto

Giacomo Raspadori potrebbe scendere in campo dal 1° minuto per la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Napoli.

Antonio Conte potrebbe decidere di puntare su Giacomo Raspadori per la sfida tra Lazio e Napoli. Le due compagini si sfideranno in occasione dei sedicesimi di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 5 dicembre alle ore 21.

Di seguito quanto si legge sul quotidiano Repubblica:

“Probabilmente Jack avrà una chance dal primo minuto giovedì in Coppa Italia contro la Lazio nella gara valida per i quarti di finale, ma ovviamente sa di dover giocare di più per continuare ad essere protagonista pure in nazionale.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr