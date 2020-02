“Le brutte intenzioni” di Jessica Mazzoli e Favoloso, l’ex di Morgan canta la parodia di “Sincero”

Jessica Mazzoli, con il supporto dell’ex compagno di Grande Fratello Luigi Favoloso, prende in giro l’ex compagno Morgan con una parodia della versione modificata di “Sincero” portata sul palco di Sanremo 2020. Insieme in un ristorante milanese, l’ex compagno di Nina Moric – finito nell’occhio del ciclone per la rocambolesca sparizione e le accuse di violenza da parte dell’ex fidanzata – Favoloso e Jessica imitano Bugo e Morgan alle prese con l’iconica esibizione portata al Festival. A cantare è Luigi, dimostrando che ai suoi numerosi talenti che comprendono quello di pensare a modi sempre nuovi per catalizzatore dell’attenzione dei media, non si aggiunge quello per la musica.

Jessica Mazzoli è l’ex compagna di Morgan

Jessica, cantante e protagonista del Grande Fratello e di X Factor, è stata a lungo compagna di Morgan. Dal loro legame è nata la figlia Lara con la quale l’ex leader dei Bluvertigo ha recuperato il rapporto solo recentemente. Jessica, dopo avere denunciato in televisione la scarsa collaborazione dell’ex compagno nella crescita della loro bambina, si è riavvicinata a Morgan quando l’uomo ha perso la casa di Monza nella quale viveva.

La versione di “Solo” modificata da Morgan

La versione di “Sincero” modificata da Morgan e portata sul palco di Sanremo 2020 è diventata ormai addirittura più popolare della canzone stessa. Le strofe riscritte dal cantautore hanno ispirato decine di meme e parodie. “Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera sera. La tua ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io” recita la parte riscritta da Morgan che ha spinto Bugo a lasciare il Festival.