Le condizioni di Osimhen: vuole capire la competitività della squadra prima di rinnovare

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena che riguarda Victor Osimhen. Il giocatore è molto legato alla città e al club, e nonostante le condizioni per il rinnovo siano ancora poco convincenti per lui, ed il suo agente, avrebbe espresso una volontà. Il bomber nigeriano, ha chiesto informazioni riguardo alla futura competitività della squadra, in poche parole, come saranno sostituiti i parenti. In questo caso si fa riferimento a Kim, e ai probabili Zielinski, Lozano e Demme in scadenza fra un anno. Il sunto della situazione è che Victor vorrebbe rimanere al Napoli per vincere, e non per attendere lidi migliori.

