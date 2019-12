Le multe ai calciatori e i diritti d’immagine la preoccupazione del Napoli

I diritti di immagine

Le multe ai calciatori – dalla trasmissione Campania Sport, in onda su Canale21, Umberto Chiariello evidenzia che:

“Ho fatto delle verifiche sulla situazione che sta vivendo oggi il Napoli e so che la squadra chiama sei o sette volte al giorno gli avvocati, perché i singoli giocatori sono devastati dalla paura. Quale paura? Quella della minaccia di essere attaccati sui diritti d’immagine. Insomma, pensano soltanto alle multe. I calciatori del Napoli stanno chiedendo di trovare altre squadre e avere i contratti blindati. Sanno che il presidente Aurelio De Laurentiis ha cinque anni di tempo per fare azione civile di risarcimento danni”.

Chiariello ha poi aggiunto:

“La squadra non ci sta con la testa perché pensa a questo. Me lo hanno riferito gli avvocati: una fonte indiretta, ma molto vicina a chi va in campo. Siamo arrivati a un punto di non ritorno e, anche se mandi via Carlo Ancelotti non ottieni nulla. Il Napoli ha minacciato di fare causa alla squadra per i diritti d’immagine: è una causa civile, si tratta di tanti soldi e tutto questo ha tolto concentrazione alla squadra. I giocatori hanno sbagliato e sono stati puniti, ma non dobbiamo rischiare che la situazione precipiti ulteriormente. Data la situazione, anche un altro allenatore si ritroverebbe un gruppo disgregato. Serve qualcuno che faccia da collante. Chi? Uno solo, De Laurentiis”.

A questo punto l’arcano è spiegato, si tratta soltanto di una questione psicologica legata alla eventuale azione civile che il Presidente potrebbe intraprendere nei confronti della squadra per quanto attiene ai diritti di immagine. Sarebbe quindi opportuno che il Presidente prenda per mano i suoi calciatori e parli con loro facendo capire le sue intenzioni. Per riavere la squadra questa sarebbe la giusta via.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI