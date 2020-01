Le pagelle – Napoli tradito da molti errori difensivi. L’Inter vince al San Paolo

NAPOLI – INTER 1- 3 Una doppietta di Lukaku e un gol di Lautaro Martinez consegnano all’Inter una vittoria che al San Paolo mancava dal 1997. Un goal di Milik non serve al Napoli per recuperare una partita costernata da molti errori in fase difensiva.

Il Napoli, penalizzato dalle assenze e dagli errori del reparto difensivo, dopo la promettente vittoria in trasferta contro il Sassuolo, non riesce a confermarsi e ad uscire definitivamente da un tunnel cieco in cui si è imbattuto da troppo tempo.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Meret 4,5 – Grave errore in occasione del raddoppio di Lukaku. Nel resto della gara non deve fare particolari interventi non essendo chiamato in causa dagli attaccanti interisti. Incolpevole sulle altre due realizzazioni dei nerazzurri.

Hysaj 5 – In difficoltà ad inizio gara. Indeciso e distratto sul primo e secondo goal di Lukaku. Tiene la posizione in modo sufficiente, si limita ad un compito prevalentemente di contenimento non accompagnando mai l’azione.

Dall’80’ Lozano sv

Di Lorenzo 5 – Schierato centrale soffre molto la fisicità di Lukaku. Responsabile su entrambi i primi goal dell’Inter. Sul primo uno sfortunato scivolone permette alla squadra nerazzurra di puntare la porta difesa da Meret.

Manolas 5 – Parzialmente responsabile sul primo goal dell’Inter non riuscendo per tempo a leggere una situazione pericolosa determinata dallo scivolone di Di Lorenzo. Favorisce il terzo goal di Lautaro tentando di rinviare un pallone che poi sistema, con il suo indeciso intervento, sui piedi dell’attaccante nerazzurro. In altre circostanze della gara offre una buona prova intervenendo tempestivamente in molte azioni pericolose dell’Inter.

Mario Rui 6 – Gioca in una posizione più avanzata sulla fascia sinistra ed insieme ad Insigne e Zielisnski costituisce una catena in grado di produrre qualche difficoltà agli avversari. Arriva spesso sul fondo, ma non riesce a fornire inviti o cross precisi ed efficaci per gli attaccanti azzurri.

Fabian 4,5 – Perde contrasti e tanti palloni. Lento e privo di idee fornisce ancora una prova deludente. Esce tra i fischi del San Paolo sostituito da Llorente.

Dall’84’ Llorente sv

Allan 6 – Ci mette impegno ed una discreta intensità. Lotta fino al 90’ e non commette errori particolari anche in occasione delle realizzazioni della compagine nerazzurra. Non riesce a fornire la sua solita prestazione in fase di filtro e recupero-palloni anche perché il reparto di centrocampo non offre la dovuta collaborazione ed una prova sufficiente.

Zielinski 6 – Buona gara del centrocampista polacco. Da il via all’azione che porta Milik a segnare il goal del Napoli. Sue anche le iniziative più pericolose della squadra azzurra. Assente per larghi tratti del match, poi si riprende e crea qualche problema all’Inter. Non preciso nelle conclusioni che vengono calciate in modo approssimativo.

Callejon 5.5– Buon lavoro sulla corsia di destra, quando affonda non riesce quasi mai ad essere pericoloso. Una discreta copertura difensiva e l’assist a Milik permettono allo spagnolo di concludere una gara in cui si nota un miglioramento .costante rispetto alla precedenti esibizioni.

Milik 6,5 – Disputa una gara in cui si dedica maggiormente alla partecipazione della manovra azzurra. Offre palloni invitanti ai compagni ed apre per Insigne che, solo davanti alla porta, sbaglia il controllo del pallone facendo svanire una ottima opportunità per il Napoli. Qualche tiro in porta sbagliato, ma realizza il goal che dimezza lo svantaggio della compagine azzurra. Continua ad avere una media realizzativa di tutto rispetto.

Insigne 6 – Sprazzi di buon gioco. Una traversa colpita su punizione, ma anche errori in fase di realizzazione. Sciupa una grande opportunità quando, servito da Milik, si presenta solo davanti ad Handanović, ma sbaglia l’aggancio. Comunque è sempre presente nel gioco e dialoga con i compagni che lo cercano in continuazione. Approssimativo ed impreciso in qualche conclusione a rete. .

Vincenzo Vitiello

