Le pagelle: un autogol di Obiang al 94’regala una vittoria scaccia-crisi al Napoli

Sassuolo-Napoli 1-2. Dopo il vantaggio del Parma con un goal di Traore, Allan ed un autogol di Obiang regalano al Napoli un successo scaccia-crisi e la prima vittoria di Gattuso sulla panchina azzurra

SASSUOLO NAPOLI – Un primo tempo sconcertante del Napoli fa presagire un ennesimo risultato negativo per la squadra azzurra. Nella ripresa gli uomini di Gattuso entrano sul terreno di gioco con un altro piglio. Il pareggio realizzato da Allan ed un autogol di Obiang ribaltano un risultato che avrebbe fatto sprofondare la compagine partenopea in una profonda crisi. La prima vittoria di Gattuso, sulla panchina azzurra, restituisce morale ed autostima ad una squadra che dovrà sostenere importanti impegni in Campionato, in Champions League ed in Coppa Italia.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Meret 6 – Non esente da colpe in occasione della rete di Traore, ma evita al Sassuolo di raddoppiare. Alla fine del primo tempo, con un grande intervento, chiude lo specchio a Boga ed evita il 2-0. Sbroglia, nella ripresa, alcune situazioni pericolose della squadra emiliana.

Di Lorenzo 6.5 – In difficoltà con Boga ad inizio del match, ma poi prende le contromisure ed inizia a spingere sulla fascia destra anche se le incursioni dal suo lato lo costringono a non avanzare frequentemente. Nella ripresa è costretto a giocare da centrale riuscendo a tenere bene la posizione.

Manolas 6,5 – In assenza di Koulibaly offre una convincente prestazione. Ci mette concentrazione e determinazione limitando il passivo, nella prima frazione di gara. Incolpevole sul gol. Nel periodo più difficile per la squadra azzurra mantiene la calma e permette al Napoli di evitare una seconda rete.

Luperto 5.5 – Esegue il suo compito con diligenza, ma in qualche occasione non è tempestivo nel posizionarsi in modo giusto nella retroguardia azzurra. Esce per un problema all’adduttore. Non ha responsabilità sul gol subito.

Dal 46′ Hysaj 6 – Non commette errori, spinge e da il suo apporto in modo sufficiente anche in fase difensiva. Positivo in qualche ripartenza della compagine partenopea.

Mario Rui 5 .5 – Salva ad inizio partita un goal a porta vuota. Responsabile sul goal realizzato da Traoré. Si procura l’angolo che porta al 2-1 per il Napoli.

Fabián 4.5 – Prova poco lucida del centrocampista. Sbaglia semplici appoggi e passaggi ai compagni. Nervoso, non riesce minimamente ad influire in modo positivo sul match.

Dal 70′ Elmas 6,5 – Ferma opportunamente una ripartenza del Sassuolo, anche se il fallo gli costa il cartellino giallo, appena entrato in campo. All’ultimo minuto del recupero costringe, con la sua presenza, Obiang ad effettuare un’autorete decisiva per la vittoria del Napoli.

Allan 7 – Gran lavoro a centrocampo. Mette a disposizione della squadra voglia, determinazione e fisicità. Realizza il suo primo gol in campionato con una grande giocata da vero centravanti.

Zielinski 5,5 – Nel primo tempo è avulso dalla manovra di un Napoli rinunciatario e sotto tono. Cresce nel secondo tempo e la compagine azzurra ne trae beneficio. .

Callejon 6 – Torna nel suo ruolo occupato in passato e migliora rispetto alle precedenti prestazioni. Sbaglia una facile realizzazione sotto porta, realizza un goal annullato per fuorigioco e poi colpisce la traversa della porta difesa da Pegolo. .

Milik 6 – Lotta su ogni pallone ed in più zone del campo. Contribuisce alla rete del pareggio momentaneo del Napoli facendo velo per Allan.

Dal 76′ Mertens 6 – Il suo ingresso sul terreno di gioco produce un maggior movimento e vivacità nelle azioni azzurre. Sfiora il goal in un paio di occasioni, una in particolare di testa che poteva valere il raddoppio della squadra partenopea.

Insigne 6 – Schierato molto defilato sulla fascia sinistra si limita a giocate di ordinaria amministrazione.

Vincenzo Vitiello

