Corriere del Mezzogiorno – Le parole di Spalletti alla squadra, dopo l’eliminazione dalla Champions.

Luciano Spalletti, il giorno dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions, ha fatto un discorso alla squadra. Questo è quanto riportato dal quotidiano: “Spalletti si è soffermato sul gap in termini d’esperienza che ha fatto la differenza nelle due gare, sulle ingenuità in occasione soprattutto delle ripartenze concesse, come quella del gol di Giroud. Il metodo è il «bastone e la carota», Spalletti ha analizzato gli errori ma ha anche ringraziato i suoi ragazzi protagonisti di un percorso meraviglioso in Champions League in cui il Napoli ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale”.

