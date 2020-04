Le prime foto di Renn il quarto figlio di Ricky Martin e Jwan Yosef: “Il piccolo di casa”

Lo scorso ottobre Ricky Martin è diventato padre per la quarta volta, in casa è arrivato il piccolo Renn Martin-Yosef, arrivato in casa a dieci mesi di distanza da Lucia, la principessa di casa, avuta nel 2018. Si tratta del secondo figlio con il marito Jwan Yosef, di cui ha pubblicato per la prima volta degli scatti tenerissimi sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Il più piccolo della casa”.

Le prime foto di Renn Martin Yosef

Il desiderio di paternità del cantante portoricano è stato più volte soddisfatto nel corso di questi anni, dopo aver dichiarato di essere omosessuale. Nel 2008, infatti, da madre surrogata è diventato papà di due gemelli Valentino e Matteo, quando nel 2011 ha incontrato il pittore svedese di origini iraniane, Jwan Ysef, la voglia di diventare genitori è diventata ancora più forte. Ed ecco, quindi, che dopo l’arrivo della piccola Lucia, l’unica femmina della casa, è arrivato Renn. L’annuncio che la famiglia si sarebbe allargata è stato dato da Ricky Martin durante la serata organizzata dalla Human Rights Campaign National Dinner, dove la pop star aveva dichiarato “Siamo incinti” riferendosi al marito, presente in sala ad ammirarlo. Il mese dopo, ottobre 2019, lo scatto della nascita del piccolo nato.

Le foto degli altri figli

Come è già accaduto per gli altri figli, la star non ha diffuso foto prima di un certo periodo di tempo, ragion per cui questi scatti rappresentano una delizia per gli occhi e la curiosità dei fan che possono ammirare il quartogenito dei Martin-Ysef in tutta la sua tenerezza. Per la piccola Lucia, infatti, aveva pubblicato delle foto quasi al compimento del suo primo anno di vita scrivendo: “La padrona dei miei sogni”. La famiglia si è ormai allargata e con il quarto bimbo non è detto che si sia placato il desiderio di paternità dei due sposi, che si sono innamorati dopo mesi di serrato corteggiamento.