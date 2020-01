Le prime foto di Silvia Provvedi incinta con il fidanzato Giorgio De Stefano

Appena una settimana fa il settimanale Chi aveva lanciato il gossip, ma ora il pancione non lascia più spazio a dubbi: Silvia Provvedi è in dolce attesa. Sui profili social nessuna traccia della gravidanza, eppure la gemella membro del duo Donatella sembrerebbe aspettare un bambino già da qualche mese, cinque secondo il settimanale di Signorini. In compagnia del fidanzato Giorgio De Stefano e la sorella Giulia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata avvistata in un ristorante di Milano mentre festeggia la bella notizia nell’attesa del nuovo arrivato che, secondo i calcoli, dovrebbe nascere a giugno.

La relazione con Giorgio De Stefano

Stando alle indiscrezioni di Chi, la coppia sarebbe pronta ad affrontare un altro grande passo e convolare a nozze a Modena, città natale delle gemelle. Una buona notizia dietro l’altra che finalmente riporta il sorriso sul volto di Silvia Provvedi, dopo la turbolenta relazione vissuta con Fabrizio Corona. I suoi fan ricorderanno senz’altro quando dentro la Casa del Grande Fratello nel 2018 era scoppiata in lacrime vedendo il suo ex entrare a sorpresa per chiederle perdono. Ora quel dolore sembra essere acqua passata per la Donatella che ha ritrovato l’amore tra le braccia di Giorgio De Stefano, di cui da poco è stata rivelata l’identità. Dentro la casa infatti, Silvia stava ben attenta a chiamarlo con il nomignolo Malefix. Secondo Spy, che aveva sorpreso la coppia per la prima volta a Dubai la scorsa estate, si tratterebbe di un imprenditore milanese di origini calabresi, lontano dalle luci dello spettacolo. Proprietario del ristorante Oro, noto locale di Milano, De Stefano ha avuto una relazione con un’altra concorrente del Grande Fratello Vip, la pallavolista Veronica Angeloni. “È una persona molto speciale che mi ha rapito il cuore prima di entrare nella Casa”, disse di lui la Provvedi, “Posso dire di essermi fidanzata. Sto vivendo un bel momento e spero sia quello giusto”.

Il loro amore tenuto lontano dai riflettori

Nell’intervista rilasciata a Diva e Donna Silvia Provvedi aveva confessato di aver voluto tenere la sua nuova storia d’amore fuori dal gossip per tutelare il fidanzato Giorgio, una persona molto riservata che preferisce stare alla larga dalle indiscrezioni:

Sono innamorata. Avendo però un fidanzato molto riservato cerco di preservare un po’ la mia storia e mi rene ancora più felice godermi il mio amore con la mia riservatezza, anche perché cpsì le cose un po’ speciali vanno protette.

Il loro amore è scoppiato poco prima di entrare nella Casa:

Io e Giorgio stiamo molto bene. Ho la mia serenità, la mia pace, un rapporto che mi appaga. Siamo insieme da poco prima del Grande Fratello Vip, è molto speciale. Consolidare il rapporto una volta usciti era qualcosa che mi sentivo che sarebbe potuto succedere, era una mia speranza, si è avverata e quindi il rapporto sta procedendo alla grande.