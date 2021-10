Le probabili formazioni di Napoli-Legia Varsavia

Napoli-Legia Varsavia, le probabili formazioni de La Gazzetta, possibilità per Jesus dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Luciano Spalletti, secondo il quotidiano, questa sera al Maradona con il Legia Varsavia. Torna titolare Alex Meret, possibile occasione per Juan Jesus dal primo minuto, ancora in ballottaggio, però, con Zanoli. Demme ritorna titolare in mediana, insieme ad Elmas ed Anguissa. Mertens al centro di Insigne e Lozano.