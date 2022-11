Le ultime sulle condizioni di Rrahmani e Kvaratskhelia

Spalletti può finalmente tornare a sorridere, perché Amir Rrahmani e Khvicha Kvaratskhelia sono sempre più vicini al recupero. Le ultime sulle condizioni:

“La sosta però ha una funzione terapeutica e a qualcosa servirà: Amir Rrahmani s è fermato a Cremona, nei minuti finali, il 9 ottobre scorso e la «lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra» gli è costato già nove partite, che sono tante per chi si era conquistato la fiducia d’un ambiente intero. Khvicha Kvaratskhelia, invece, s’è dovuto arrendere dopo la trasferta di Liverpool ma anche per lui, come per Rrahmani, la situazione va migliorando, la pausa diventa un’alleata e un giretto a Tblisi, casa sua, è stata utile per starsene un po’ con i bambini dei suoi luoghi d’infanzia”.

Fonte foto: Instagram @amir_rrahmani13.

