Ultimissime sulle formazioni Napoli-Bologna: due cambi in attacco per Spalletti

Ultimissime sulle formazioni Napoli-Bologna

Le ultimissime sulle formazioni Napoli Bologna arrivano da Sky.Ci saranno cambiamenti da parte di entrambi gli allenatori, visti i tanti impegni affrontati in pochi giorni. La redazione di Sky Sport aggiorna sulle ultime di formazione Napoli Bologna.

Sicuro assente Anguissa dopo l’infortunio muscolare alla coscia destra: chi prenderà il suo posto a centrocampo è Ndombele. Nella lista degli indisponibili anche Rrahmani: dietro si va verso la conferma di Juan Jesus con Ostigard ancora in panchina. Resta aperto il ballottaggio tra Raspadori e Osimhen con Simeone fuori al momento.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Assenti tra i convocati Kasius, Schouten e soprattutto Arnautovic che era in forte dubbio: il bomber del Bologna non è a disposizione, quindi davanti tocca a Zirkzee. Non è al meglio Lykogiannis: probabile l’utilizzo sulle fasce di Posch e Cambiaso. Soumaoro ha recuperato ma resta in ballottaggio con Bonifazi. Sulla trequarti spazio ad Aebischer, c’è anche Barrow favorito su Orsolini. Queste le formazioni Sky Napoli Bologna:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee. All. T. Motta.

