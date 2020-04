“Lea Michele è incinta, aspetta il primo figlio da Zandy Reich“: a diffondere la notizia, non ancora confermata dai diretti interessati, è stato People. Il magazine, che nel 2019 annunciò in esclusiva anche il matrimonio della coppia, ha riportato le parole di una fonte che ha descritto Lea Michele e Zandy Reich come al settimo cielo: “Hanno sempre desiderato di diventare genitori“. Poco più tardi, anche Billboard ha confermato la notizia. Non resta che attendere che si esprimano anche l’attrice e l’imprenditore.

Il matrimonio di Lea Michele e Zandy Reich

Lea Michele ha conosciuto Zandy Reich nel 2017. Inizialmente, tra loro sembrava essere nata solo una bella amicizia. Dopo alcuni mesi, però, si sono riscoperti innamorati. Così, hanno cominciato a farsi vedere insieme a vari eventi mondani, confermando le indiscrezioni sulla loro frequentazione. Ad aprile del 2018, l’attrice ha annunciato sui social il fidanzamento. A marzo del 2019, sono diventati marito e moglie. Alla cerimonia nuziale, tenutasi a Napa in California, erano presenti anche gli attori di Glee, Darren Criss e Becca Tobin.

Il dolore per la morte di Cory Monteith

Con Zandy Reich, Lea Michele ha trovato il suo rifugio e il suo lieto fine, dopo il dolore vissuto per la morte del fidanzato Cory Monteith. L’attore, che recitava con lei nella serie Glee, nel 2013 è stato trovato morto in una stanza d’albergo. Secondo quanto dichiarato dalle autorità canadesi, che hanno eseguito l’autopsia sul corpo del trentunenne, la morte sarebbe stata causata da “overdose per un mix di eroina e alcolici“. Monteith, che qualche mese prima aveva completato un percorso di riabilitazione, avrebbe avuto una ricaduta rivelatasi fatale. Lea Michele, per ricordarlo, si è tatuata il numero 5, lo stesso che il personaggio di Finn Hudson – interpretato da Monteith in Glee – portava cucito sulla maglia da quarterback.