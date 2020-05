Lea Michele mostra il pancione, si avvera la “profezia” di Glee: incinta nel 2020 come Rachel

in foto: A sinistra Lea Michele, a destra l’attrice nei panni di Rachel Berry

Dopo le indiscrezioni sempre più insistenti, è arrivata anche la conferma. Lea Michele è incinta. L’attrice ha annunciato su Instagram di aspettare il primo figlio dal marito Zandy Reich. “Sono così grata“: ha commentato. Quindi ha condiviso con i fan, la prima foto del pancione. Nei giorni scorsi, People e Billboard avevano diffuso la notizia della gravidanza.

Non si conosce ancora il sesso del bebè

Al momento non è dato sapere se Lea Michele e Zandy Reich stiano aspettando un maschietto o una femminuccia. Una cosa è certa, sono entrambi felicissimi di poter impreziosire la loro famiglia con un bebè. Una fonte, infatti, ha fatto sapere al magazine People: “Hanno sempre desiderato di diventare genitori”. Il loro sogno sta per realizzarsi. Insomma, inizia un nuovo capitolo per Lea Michele che nel 2013 ha dovuto fare i conti con la morte del fidanzato Cory Monteith, conosciuto sul set di Glee. Il decesso è stato causato, secondo l’autopsia, da “overdose per un mix di eroina e alcolici”.

La profezia di Glee, Rachel Berry incinta nel 2020

Nella serie tv Glee, Lea Michele interpreta Rachel Berry. Il tredicesimo episodio della sesta stagione, intitolato ‘I sogni si avverano’, è ambientato proprio nel 2020 e mostra cosa è accaduto ai personaggi. Ebbene, Rachel è incinta perché ha deciso di fare da madre-surrogato per Kurt e Blaine. Con il pancione, ritira un Tony Award. Inoltre, dopo la morte di Finn Hudson (personaggio interpretato da Cory Monteith, ndr), ha sposato Jesse St. James. Il destino ha voluto che anche Lea Michele provasse per la prima volta la gioia della gravidanza proprio nel 2020, mentre ha ritrovato la felicità nel matrimonio con un altro uomo dopo la tragedia della morte del suo fidanzato.

[embedded content]

Lea Michele ha sposato Zandy Reich nel 2019

Lea Michele e Zandy Reich sono convolati a nozze a marzo del 2019. L’attrice ha conosciuto l’imprenditore e presidente del marchio di abbigliamento AYR nel 2017. Sono diventati subito amici e dopo qualche mese è scoccata la scintilla. Così, hanno cominciato a presenziare ad eventi pubblici dando il via a un turbinio di indiscrezioni sulla loro frequentazione. L’anno successivo, precisamente ad aprile del 2018, hanno condiviso con i fan la decisione di diventare marito e moglie. Lea Michele, infatti, ha pubblicato su Instagram la foto del preziosissimo anello di fidanzamento. Lo scatto era accompagnato da una semplice parola: “Sì”. Il matrimonio si è tenuto a Napa, in California, alla presenza delle famiglie e di amici e colleghi tra cui gli attori Darren Criss, Becca Tobin ed Emma Roberts.