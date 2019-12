LeBron James e Serena Williams nominati atleti del decennio dall’Associated Press

Importante riconoscimento per LeBron James e Serena Williams. La stella dei Los Angeles Lakers e la tennista sono stati nominati rispettivamente atleta maschio e atleta donna dell’ultimo decennio dall’agenzia di stampa internazionale Associated Press.

In questi dieci anni James è stato probabilmente il giocatore di riferimento della NBA e ha vinto due titoli con i Miami Heat e poi uno storico con i Cleveland Cavaliers. Inoltre il giocatore dei Lakers ha raggiunto otto volte di fila le NBA Finals e vinto per tre volte il premio di MVP della stagione.

LeBron ha superato la concorrenza di Tom Brady, stella dei New England Patriors (football americano) e quella, in ordine di voti, di Usain Bolt, Lionel Messi e Michael Phelphs.

Serena Williams, invece, ha vinto 22 Slam dal 2000 ad oggi e soprattutto è stata per moltissime stagioni la numero uno incontrastata. Una supremazia eccezionale quella della tennista americana, che in questa speciale classifica ha battuto grandissime campionesse come la nuotatrice Katie Ledecky e le sciatrici Lindsay Vonn e Mikaela Shiffrin.

Loading…

Loading…

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse