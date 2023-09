Lecce-Napoli, D’Aversa: “Abbiamo meritato la sconfitta, ci è mancata la volontà di andare a far male”

Lecce-Napoli, D’aversa commenta la pesante sconfitta

L’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa, intervenuto in diretta ai microfoni di DAZN, ha commentato la pesante sconfitta per 4-0 subita contro il Napoli al Via del Mare. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli è forte, c’è un pò di rammarico. Sotto l’aspetto della volontà ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla. Il secondo gol ci ha tagliato un po’ le gambe. Per il percorso che dobbiamo fare, non son queste le partite che dobbiamo vincere, ma a prescindere della forza degli avversari abbiamo concesso noi qualcosa. Non abbiamo avuto la determinazione e la cattiveria di fare gol, è mancata la voglia di andare a fare male contro una squadra così forte, anche contro la Juve abbiamo avuto occasioni, ma oggi siamo qui a commentare un 4-0. I miei calciatori stanno giocando tutte le partite, nella gestione delle tre gare a settimana abbiamo qualche difficoltà. Nella parte finale della gara siamo venuti in meno sul piano della determinazione. Abbiamo tanta qualità ma ciò che ha fatto la differenza è la voglia di portare a casa un risultato a tutti i costi, da parte loro c’è stata mentre dalla nostra un po’ meno. Abbiamo concesso troppo.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

