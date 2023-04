Lecce-Napoli, le pagelle… O quasi

Lecce e Napoli si sono da poco sfidate allo Stadio Via del Mare di Lecce per la 29esima di Serie A. Già pronte le pagelle in collaborazione con la pagina Facebook “La Musa Azzurra”

Pagelle Lecce-Napoli. Gli azzurri tornano a vincere dopo il brutto stop casalingo contro il Milan.

MERET 6.5 : come al solito poco impegnato. Ottimo intervento sullo 0-0 toglie un pallonetto insidioso da sotto la traversa. incolpevole sul gol.

DI LORENZO 7.5 : sblocca il risultato nel momento peggiore del Napoli. Colpo di testa preciso. per il resto perfetto sia in fase difensiva che offensiva.

KIM 7 : Ritorna il solito muro. anticipa gli avversari e copre lo spazio quando avanza Mario Rui. Non si supera mai nell’uno contro uno.

RHAMANI 6 : primo tempo dove soffre stranamente sulle palle alte in area nei primi minuti. prende le misure nella ripresa.

MARIO RUI 7 : quasi sempre presente nelle azioni offensive del Napoli, in appoggio ai centrocampisti. qualche affanno in fase difensiva per limiti fisici.

ANGUISSA 6.5 : perno indispensabile del centrocampo, insostituibile ma negli ultimi tempi spesso impreciso.

LOBOTKA 7.5 : si trova sempre al posto giusto al momento giusto. non perfetto oggi ma tra i migliori. piccola dormita sul gol del pareggio.

NDOMBELÈ 5.5 : spesso fa confusione col pallone tra i piedi.

ELMAS 6.5 : Prezioso tatticamente, da mezzala aiuta spesso Lobo in regia. utile anche sulla fascia destra e poi sinistra nel finale, quando c’è da soffrire.

LOZANO 6 : poco incisivo e deciso sotto porta. spesso va a sbattere contro i difensori. un solo spunto con buona parata del portiere. Raggiunge la sufficienza per l’impegno in fase difensiva.

POLITANO SV : fermato incredibilmente verso la porta vuota.

KVARA 6.5 : Pochi spunti. si accende poche volte, ma quando salta luomo crea scompiglio. In appoggio molto utile.

RASPADORI 5 : sovrastato dai difensori del Lecce fisicamente. non riesce ad incidere, molti appoggi sbagliati. non ancora al meglio.

SIMEONE 6 : che sfiga.

SPALLETTI 7 : oggi contavano i tre punti, non si possono sempre umiliare gli avversari. il Napoli è in calo forse dovrebbe rifiatare qualche centrocampista.

Raspadori centravanti non sembra una mossa che da risultati.

Ora compattiamoci e facciamo la storia mercoledi.

A cura di Fabio D’Isanto