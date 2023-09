Corriere dello Sport – Lecce-Napoli, resistono due ballottaggi: Lindstrom potrebbe partire titolare.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle possibili scelte di Rudi Garcia, in vista del match contro il Lecce.

“Politano potrebbe riposare e sia Raspadori sia Lindstrom, reduce da un impatto molto convincente con l’Udinese dalla panchina, si candidano a cominciare dall’inizio. E ancora: Mario Rui-Olivera è un testa a testa tra amici destinato a trascinarsi come una costante, e non è esclusa una novità anche a centrocampo.

Oggi, in occasione della rifinitura in agenda al centro sportivo di Castel Volturno prima della partenza per Lecce, le indicazioni saranno più attendibili (quella di ieri è stata una seduta prettamente di scarico). Sempre fuori causa Rrahmani, Juan Jesus e Gollini”.

