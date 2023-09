Corriere dello Sport – Lecce-Napoli, resiste il ballottaggio fra Raspadori e Lindstrom: pronti tre cambi.

L’edizione odierna del quotidiano, ha esposto la sua probabile formazione, in vista di Lecce–Napoli. La sfida si terrà oggi allo Stadio Ettore Giardiniero in Via del Mare alle ore 15:00. Garcia ha pensato ad almeno tre cambi, uno per reparto: “A sinistra, a destra e in mezzo. Ovvero: Olivera per Mario Rui, Cajuste per Anguissa e uno tra Raspadori e Lindstrom che in volata si propongono per far respirare Politano. Uno dei migliori finora, dei più produttivi anche nei momenti peggiori, e di certo un candidato serissimo a cominciare la notte delle stelle di Champions dal primo minuto

Garcia dovrebbe schierare Meret in porta; una linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera; Cajuste, Lobotka e Zielinski a centrocampo; e uno tra Jack e Jesper con Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente”.

