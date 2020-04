Leighton Meester di Gossip Girl e Adam Brody di The O.C. aspettano il secondo figlio

Cicogna in arrivo per una deliziosa coppia del mondo delle serie tv americane. Leighton Meester e Adam Brody sono in dolce attesa: aspettano il loro secondo figlio, come mostrano le foto pubblicate dal Daily Mail che li ritraggono a passeggio per Los Angeles. Lei è l’attrice che interpreta il personaggio di Blair Waldorf nella serie televisiva Gossip Girl, lui è il volto di un altro celebre teen drama, vale a dire il mitico Seth Cohen di The O.C..

La foto di Leighton Meester col pancione

Sposati dal febbraio 2014 (hanno iniziato a frequentarsi nel 2013), Brody e la Meester hanno avuto la prima figlia Arlo Day il 4 agosto 2015. Dalla coppia non sono arrivati annuci ufficiali, ma le foto immortalate e pubblicate sul Daily Mail non lasciano spazio a dubbi: l’attore porta a spasso col passeggino la piccola Arlo mentre la moglie, vestita con una salopette, sfoggia un pancione più che evidente.

Chi sono Leighton Meester e Adam Brody

Leighton Marissa Meester è un’attrice texana classe 1986. Oltre a Gossip Girl, ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie, è anche cantante (ha inciso due album) e ha lavorato in Country Strong, Scusa, mi piace tuo padre e The Judge; attualmente è nel cast della serie Single Parents. Ha una storia famigliare piuttosto travagliata: quando è nata entrambi i genitori erano in prigione e nel 2011 si è scontrata in tribunale con la madre accusandola di utilizzare i suoi contributi economici per interventi estetici e non per le cure mediche al fratello. Brody, classe 1979, oltre che per The O.C. è noto per Una mamma per amica, Il bacio che aspettavo, Thank You for Smoking, Finché morte non ci separi. Prima di legarsi alla Meester è stato a lungo fidanzato con la collega di set Rachel Bilson, la Summer di The O.C..