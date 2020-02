Leo Gassmann fidanzato con una ragazza misteriosa, le foto della paparazzata a poco da Sanremo

Leo Gassmann ha 22 anni ed è felicemente fidanzato. Il figlio del celebre attore Alessandro Gassmann, figlio a sua volta del maestro del cinema Vittorio Gassman, e Sabrina Knaflitz, a sua volta attrice, non dovrebbe avere il cuore libero. Figlio d’arte, Leo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica, partecipando a un non proprio fortunato X Factor e riprovandoci, nel 2020, con Sanremo, concorrendo tra le Nuove Proposte. Il settimanale di gossip Vero a poche settimane dalla gara del Festival, lo ha paparazzato con una ragazza misteriosa in un parco di Roma tra baci, abbracci e tante coccole. Non si sa il nome della fidanzata né da quanto tempo i due siano insieme, qualora non fosse solo un flirt passeggero.

Le foto scattate in un parco a Roma

Il settimanale non ha voluto sbilanciarsi sulla natura del rapporto e sull’identità della ragazza, che appare semplicemente ipnotizzata dagli occhi di Leo Gassmann, che a sua volta appare molto preso. Vero scrive: “Sorrisi, cenni d’intesa, una sbirciatina allo smartphone e poi via in motorino: Leo Gassmann e la misteriosa ragazza sono una bella coppia“.

Il brutto momento dopo X Factor

Sdraiati sull’erba o teneramente abbracciati vicino a un albero, un bacio sfuggente dato all’ombra di una delle stagioni più fortunate del cantante, che ha passato momenti brutti nell’esordire come cantante. Lui stesso ha raccontato cosa ha provato dopo la disfatta a X Factor, dove il suo talento ha subito una battuta d’arresto:

Mi sono sentito crollare appena uscito al talent, un produttore mi disse un sacco di cattiverie, che scrivevo in modo sbagliato, che ero indietro rispetto ad altri che non riferirò, con cui mi metteva provocatoriamente a confronto. Parole che feriscono. Non risponderò mai all’odio con l’odio, mi rimbocco le maniche, faccio al meglio quello che so fare, e riparto.