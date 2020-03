Leonardo Greco positivo al Coronavirus: “Non me ne vergogno, vogliamoci bene senza discriminazione”

Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, è risultato essere positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato in un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram in cui fa sapere di avere ricevuto il risultato del tampone fatto presso l’ospedale Sacco a Milano, dov’è ricoverato da qualche giorno. “Volevo ringraziarvi per tutti questi messaggi d’affetto che ho ricevuto” ha scritto Leonardo “La solidarietà fa bene al cuore e all’anima e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera, il Covid-19. Sì, perché oggi è arrivata la conferma della mia positivo. Lo dico senza vergognarmene, senza avere paura. Lo dico solo per far riflettere le persone che questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età. Per questo bisogna essere uniti, volersi bene senza discriminazioni. È una lotta che riguarda tutti noi ma che va affrontata con buonsenso, intelligenza e amore”.

Il ricovero di Leonardo Greco

Era stato lo stesso Leonardo, ex tronista di Uomini e Donne, a raccontare di essere stato ricoverato per problemi respiratori. “Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport, sono sempre stato iperattivo e salutista” aveva scritto ieri dal suo letto d’ospedale “Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco. Mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre, ho una polmonite interstiziale”.

Tre tamponi perché Leonardo Greco risultasse positivo

Sono stati necessari tre tamponi perché Leonardo Greco risultasse positivo al Coronavirus. Il suo è uno dei casi di positività che fa riferimento alla fetta più giovane della popolazione coinvolta nell’epidemia sanitaria che sta avendo luogo in Italia. I primi due tamponi, nel suo caso, erano risultati essere negativi:

Mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19 entrambi risultano negativi. Me ne hanno fatto un terzo questa mattina perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus. Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco non è uno scherzo non si ammalano solo “i vecchi”. Pensate a voi pensate a vostri cari, l’unico modo per aiutarci è stare a casa. Fatelo, per favore. Spero che la mia testimonianza possa servire.