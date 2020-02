Leonardo Pieraccioni fidanzato con Teresa Magni dopo la rottura da Laura Torrisi

Per molto tempo, Leonardo Pieraccioni è stato associato a Laura Torrisi, la donna che con lui ha avuto una lunga relazione da cui è nata la figlia Martina. Da tempo, però, la loro storia è finita e, dopo un lungo periodo da single, il regista e attore toscano risulta legato ormai dal 2018 a una donna di nome Teresa Magni: lui e la fidanzata sono stati paparazzati in diverse occasioni.

Chi è Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni

in foto: Pieraccioni e Teresa Magni con gli storici amici di lui Giorgio Panariello e Carlo Conti

Teresa Magni è nata nel 1981 e ha dunque 16 anni in meno di Pieraccioni, che è classe 1965. Come il compagno, è una toscana doc, nata e residente a Firenze. La sua professione non è nota, ma sappiamo che la donna è lontana dal mondo dello spettacolo. Con il regista ha in comune un particolare importante della sua vita personale: anche Teresa ha una figlia nata da una precedente relazione, una bambina di nome Anna. Ha deciso di vivere la sua vita privata lontano dal clamore, rendendo privato il suo profilo Instagram. Pieraccioni, d’altra parte, pur essendo molto attivo sui social non pubblica mai foto della fidanzata, a conferma della volontà di vivere la relazione senza esporsi.

L’amore con Teresa Magni dopo la rottura con Laura Torrisi

I più maliziosi rimarcano il fatto che Teresa Magni somigli in modo evidente all’ex di lui, Laura Torrisi. Quest’ultima è stata la musa cinematografica di Pieraccioni nel film “Una moglie bellissima”. La pellicola, diretta dal regista toscano nel 2007, fu “galeotta” e sancì la nascita della loro relazione. Pieraccioni e la Torrisi sono stati legati per diversi anni e il 13 dicembre 2010 sono diventati genitori della piccola Martina. L’8 ottobre 2014 annunciarono ufficialmente la fine della loro relazione, dopo l’uscita di alcune foto che mostravano la Torrisi insieme a un altro uomo, di nome Alessio Occhiocupo. In realtà, non ci fu nessun tradimento, come chiarì la Torrisi. Lei e il regista erano già separati da ben tre anni: “Il motivo per cui non ci siamo mai pronunciati sull’argomento, di comune accordo, è dato dal fatto che il processo per metabolizzare una separazione richiede tempo e non è cosa facile. Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme“. Tuttora, per il bene di Martina, lei e Pieraccioni sono in ottimi rapporti, sebbene lei abbia rifiutato di girare un film con lui nel 2018.