Levante fidanzata, nessun ritorno di fiamma con Diodato: “Lui non è del mondo dello spettacolo”

I fan che dopo Sanremo 2020 chiedono a gran voce un riavvicinamento sentimentale tra Levante e Diodato dovranno mettersi l’anima in pace. La bella cantante, infatti, è ufficialmente fidanzata con un altro ragazzo, lontano dal mondo dello spettacolo. La voce girava da tempo ma ora è lei stessa a confermarlo, in un’intervista al programma radiofonico a Deejay Chiama Italia.

Sempre molto discreta sulla sua vita privata, anche ai tempi del fidanzamento lungo tre anni con Diodato e del matrimonio con Sir Bob Cornelius Rifo (alzi la mano chi ha mai visto una foto della cantante con uno dei suoi ex), Levante ha fornito solo poche informazioni sull’attuale compagno:

Sono felicemente fidanzata con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. È della mia isola, un siculo, e ha gli occhi azzurri. Non è facile perché sono sempre via. Perché sono concentrata sul lavoro. Sono una stakanovista, lo ammetto. Quando smetto di registrare un disco, ne registro un altro. Quando smetto di scrivere un libro, ne inizio un altro. Ci vuole molta pazienza, ma quando c’è l’amore c’è tutto. Quando viene a mancare…