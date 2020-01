Levante ha un nuovo amore, dopo un matrimonio alle spalle e la storia con Diodato

Levante, 32 anni, all’anagrafe Claudia Lagona è una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano. Il suo successo è stato graduale, la sua musica, i suoi testi e la sua voce hanno conquistato a piccoli passi un posto nelle playlist dei brani più ascoltati, il suo occhio arguto ha saputo cogliere le sfumature della nostra società, dell’amore e dei sentimenti, ma non per quanto riguarda il suo privato. La cantautrice, infatti, non ha mai voluto sbandierare il suo vissuto e dopo un matrimonio alle spalle, e una storia d’amore con Diodato di cui non ha mai rivelato i dettagli, adesso pare proprio che ci sia qualcun altro che ha fatto breccia nel suo cuore.

La storia con Diodato

Si è parlato tantissimo dell’amore tra Levante e Antonio Diodato, sin dal 2017 c’erano voci su una presunta relazione tra i due artisti. Entrambi riservatissimi, non hanno mai sentito l’esigenza di rivelare i dettagli della loro relazione, tanto è vero che nessuno poteva dare per certa la loro frequentazione, dal momento che non c’erano dettagli che facessero presumere un loro avvicinamento. Lui cantava di essersi innamorato proprio in quell’anno, pur non rivelando l’identità della donna in questione. In una recente intervista rilasciata a Leggo, la cantante finalmente fa chiarezza e parlando del suo nuovo album, Magmamemoria, rivela qualche dettaglio sul brano “Antonio”, dedicata al cantante di origini pugliesi come lei stessa a confermarlo: “È stata scritta prima della fine della storia. È stato un amore bello, senza gossip, che non si trova su internet. In un disco dedicato alla memoria, tra nomi e luoghi, non poteva mancare nessuno”.

Il matrimonio con Sir Bob Cornelius Rifo

Prima della storia d’amore con Diodato, nel 2015, Levante è stata sposata con Simone Cogo, il disc-jockey e polistrumentista dei The Bloody Beetroots, conosciuto con il nome di Sir Bob Cornelius Rifo. Un matrimonio riservato, celebrato nel comune di Castell’Afero, in provincia di Asti. In una intervista a Vanity Fair la cantante siciliana, un paio di anni dopo le nozze, dichiarò che i due avevano deciso di lasciarsi: “L’ho fatto con tutto l’amore e l’istinto profondo che mi caratterizzano, ma adesso abbiamo deciso di comune accordo di terminare il matrimonio. Continuiamo a volerci molto bene”.

Il nuovo amore di Levante

Attualmente la cantante sembra aver trovato nuovamente l’amore. Spulciando il suo profilo Instagram, si vedono alcuni scatti nei quali compare un ragazzo affascinante, biondo e dai vividi occhi azzurri, il cui nome non compare, ma si presume possa essere un designer palermitano che lavora anche a Milano.