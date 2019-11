Lewis Hamilton F1, GP Abu Dhabi 2019: “Grazie a Binotto per i complimenti, è la prima volta in 13 anni…”

Lewis Hamilton e Ferrari. Sono prove di matrimonio? A parte gli scherzi, dopo la rivelazione della Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa, nella quale si citavano almeno due incontri nel corso di questo 2019 tra il campione del mondo in carica della Formula Uno ed il presidente della scuderia di Maranello, John Elkann, ogni parola delle due parti viene soppesata con maggiore attenzione. In questo fine settimana, come se non bastasse quanto già detto, ha aperto le danze Mattia Binotto, team principal del Cavallino, con una notevole serie di complimenti nei confronti del pilota inglese per il suo sesto alloro iridato.

Stuzzicato sull’argomento, il poleman di oggi a Yas Marina, ha voluto rispondere da par suo, e le parole del nativo di Stevenage hanno sicuramente sorpreso gli addetti ai lavori nel corso della conferenza stampa post-qualifiche. “Ad essere sincero credo che sia il primo complimento ricevuto da parte della Ferrari in tredici anni di carriera – sorride Hamilton – Non ho memoria di essere mai stato menzionato da loro, ma ad ogni modo mi fa piacere e accetto volentieri quelle belle parole. È piacevole e divertente ricevere un riconoscimento simile dopo tutti questi anni, non posso che esserne grato“.

Il mistero si infittisce? Forse stiamo solamente volando con la fantasia, ma Hamilton non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Mercedes in vista del 2021, per cui ogni giorno che passa, e passerà, mezze voci e spifferi non potranno che sommarsi. A noi non rimarrà che stare alla finestra e cercare di capire cosa succederà.

Foto: Lapresse