L’ex Gieffina Roberta Beta torna single dopo 7 anni: “Ho chiuso io, mi ha tradita”

Roberta Beta, una delle protagoniste della prima edizione del Grande Fratllo, è tornata single. Lo ha annunciato dalle colonne di Diva e Donna, a cui ha rivelato di aver messo la parola fine a una relazione che durava dal 2013 a causa di un tradimento. La donna, opinionista nella trasmissione di Barbara D’Urso, dopo aver avuto un passato da inviata per la Vita in diretta quando era condotta da Michele Cocuzza, ha spiegato di aver preso lei la decisione, una decisione che non si è affatto rivelata facile.

Roberta Beta e la relazione chiusa dopo 7 anni

Dopo 7 anni, quindi, Roberta Beta torna single e a Diva e Donna spiega: “Stavamo insieme dal 2013. Oggi sto benissimo perché mi sono accorta che in realtà ho passato anni di totale confusione”. L’ex gieffina, che è madre di Filippo, figlio avuto dalla relazione con Igor Napolitano, ha spiegato: “Ho chiuso io e non è stato facile. La spinta me l’ha data la scoperta di un tradimento, perché per me il tradimento è una cosa inaccettabile, capace di farmi superare ogni dolore e la paura di restare sola”.

Beta, rimettere se stessa al primo posto

Come talvolta capita, l’opinionista ha avuto anche dei ripensamenti e il dubbio di non star facendo la cosa giusta, ma alla fine Roberta Beta ha preferito restare sui suoi passi, nonostante il fatto che l’uomo con cui aveva diviso sette anni della propria vita le mancasse tanto. La donna ha anche spiegato che era arrivata al punto di pensare che fosse colpa sua, finché ha capito che al centro doveva esserci lei e nessun altro: “È chiaro che dopo qualche giorno ho avuto dei ripensamenti – ha continuato al settimanale -. Lui mi mancava tanto, ho pensato che forse avevo esagerato, che avevo sbagliato io a controllare il suo telefono alla ricerca di prove…Pensa a che punto si può arrivare, nell’incolpare se stesse. Ora ho rimesso me stessa al centro” ha concluso.