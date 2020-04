L’ex marito di Meghan Markle aspetta un figlio (da un’altra), Trevor Engelson diventa padre

Trevor Engelson, ex marito di Meghan Markle, aspetta il suo primo figlio. È stato il produttore cinematografico, sposato con la moglie del principe Harry fino al 2013, ad annunciare la gravidanza della moglie Tracey Kurland, sposata nel 2019, l’anno in cui Meghan ha dato alla luce il suo primogenito, il piccolo Archie. Trevor aspetta una bambina che nascerà tra qualche mese. “La cosa migliore che abbia mai realizzato. Figlia mia, non vedo l’ora di incontrarti a settembre” ha scritto su Instagram.

Il matrimonio con Tracey Kurland nel 2019

Trevor Engelson ha sposato Tracey Kurland sabato 11 maggio 2019 a Montecito, in California. La cerimonia, secondo ET, si è svolta presso il Rosewood Miramar Beach. Avrebbero optato per un ricevimento informale e divertente, in un’atmosfera che ricordava quella di una festa messicana con tovaglie blu, fiori freschi, salsa di guacamole e patatine in ogni angolo.

Il legame con Meghan Markle

Trevor Engelson, produttore cinematografico, incontrò per la prima volta Meghan Markle, all’epoca ancora solo un’attrice, nel 2004. Le nozze furono celebrate 7 anni dopo, nel 2011. Anche quella cerimonia fu poco formale, diversissima da quella che qualche anno dopo avrebbe permesso a Meghan di diventare la moglie del principe Harry, uno tra gli scapoli più ambiti dell’intero Regno Unito. Quando la notizia del fidanzamento tra Meghan e il principe Harry è diventata di dominio pubblico, i media britannici e americani sono andati a caccia di notizie circa la vita privata dell’attrice prima dell’incontro con Harry. L’ex marito di Meghan, diversamente dalla famiglia della duchessa di Sussex, non ha mia voluto raccontare alla stampa la storia d’amore vissuta anni prima con la donna che sarebbe diventata una tra le più influenti al mondo. Sempre in silenzio, lo scorso anno, il produttore ha sposato la sua seconda moglie. E adesso i due aspettano una bambina.