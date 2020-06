L’ex moglie di Sammy Hassan: “Non accettava lo avessi lasciato, con Giovanna Abate non lo riconosco”

Elena Cat è l’ex moglie di Sammy Hassan che si è recentemente trovata al centro di un chiacchiericcio relativo alla possibilità che i contorni della fine della sua storia con l’ex marito non fossero stati ancora perfettamente definiti. Dopo la vicenda resa nota dall’ex concorrente del Grande Fratello Lidia Vella, che ha confermato di avere vissuto un flirt con Sammy, Fanpage.it ha raggiunto Elena perché fosse lei a raccontare la sua versione dei fatti. La sua è una testimonianza che si innesta in un periodo particolarmente caldo per Hassan. Sammy è uno dei due corteggiatori di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Tra pochi giorni, la tronista farà la sua scelta. Chiederà a uno tra Sammy e Davide Basolo di lasciare insieme a lei lo studio del dating show condotto da Maria De Filippi. “Sammy e io ci siamo lasciati due anni fa ma, come in tutte le coppie, esistono momenti in cui si prova a vedere se è davvero il caso di interrompere la storia di una famiglia. Soprattutto da parte di lui che, in questo caso, è quello che è stato lasciato” è quanto spiega Elena allo scopo di fare chiarezza in merito alla vicenda che la vede coinvolta.

Sei recentemente finita al centro di un pettegolezzo secondo il quale avresti avuto un ruolo nel flirt tra Sammy e l’ex GF Lidia Vella.

Quando Lidia e Sammy sono usciti insieme, forse verso la fine dello scorso anno ma non lo ricordo con precisione, noi eravamo già separati e io avevo un’altra storia. A cena con lei, Sammy le ha parlato per tutta la sera di me, si è un po’ sfogato. Una premessa: Lidia la conoscevo già, eravamo state a cena insieme perché il ragazzo che frequentava all’epoca era amico del mio ragazzo, e le avevo già raccontato il mio percorso di vita. Quando è uscita con Sammy, ha capito che le donna della quale lui parlava potevo essere io, quindi gli ha chiesto di mostrarle una mia foto e gli ha spiegato che mi conosceva. Immagino si sia trovata in una situazione imbarazzante.

Perché Sammy avrebbe parlato a Lidia di te?

Per Sammy il fatto che ci fossimo lasciati è stato un colpo, non lo voleva. Anche a me è dispiaciuto perché è stato il partner esemplare. Non ha accettato la scelta, invece io ero molto convinta e sono andata avanti per la mia strada. Non me la sentivo di rivalutare il mio passato.

Avete avuto un ritorno di fiamma in quel periodo?

No, ma lui in quel periodo aveva cercato diverse volte di parlarne. Non gli farò mai la guerra, ho lavorato tanto perché raggiungessimo un equilibrio, per trascorrere dei momenti insieme che fanno bene a nostro figlio.

Quindi per te era finita mentre per lui, forse, non ancora?

Sì, lo dimostrava anche il fatto di andare a cena con questa ragazza e parlare di me. Dopo quella sera, Lidia ha raccontato di essere uscita con il mio ex e che lui le aveva parlato male di me. In quel periodo Sammy era molto arrabbiato, non accettava la mia scelta.

Da quanto tempo vi eravate lasciati?

Ci siamo lasciati verso marzo o aprile del 2018 ma non è stato semplice distaccarsi. Soprattutto per lui: Sammy non lo accettava, mentre io, che avevo preso la decisione, ero più convinta. Quindi, tornando a quanto raccontato da Lidia, questo amico ha chiamato il mio fidanzato e gli ha raccontato cos’era accaduto. Il mio ragazzo me lo ha riferito e ho chiamato Sammy al quale ho detto che non avrebbe dovuto parlare di me con altre persone. Mi sono arrabbiata e poi la storia è finita lì.

I pettegolezzi che ti hanno coinvolta ultimamente fanno riferimento alla possibilità che la storia tra te e Sammy non sia completamente conclusa. È vero?

Ho pubblicato un post che riguarda solo me perché la coscienza è personale. Posso parlare per me. Per quanto riguarda ciò che prova o pensa Sammy bisognerebbe chiederlo direttamente lui. Quello che mi ha indispettito è che a un certo punto è sembrato quasi come se io avessi tradito Sammy con un suo amico. Non è vero. Con Sammy è finita e solo dopo ho cominciato un’altra relazione con una persona che Sammy non conosce, relazione che è attiva anche a oggi. Chiaramente, non si tratta di un suo amico.

Ma è vero che il vostro rapporto non è ancora completamente chiuso?

No, non è vero. Al momento non lo è. Sicuramente ci sono stati momenti in questi due anni durante i quali ha giustamente cercato di ricostruire la nostra famiglia ma adesso lui ha intrapreso il suo percorso e io continuo la mia vita.

Da ottobre, periodo in cui Sammy sembrerebbe avere frequentato Lidia, a gennaio, quando è arrivato a Uomini e Donne, c’è stato un riavvicinamento?

Non c’è stato un ritorno di fiamma ma lui ha sempre manifestato la voglia di ricucire la sua famiglia.

E durante il trono di Giovanna?

Durante il trono di Giovanna, no.

Sammy potrebbe essere la scelta di Giovanna Abate. Tu e il tuo ex siete genitori di un bambino. Come sarà il percorso che dovrà affrontare la donna che arriverà dopo di te?

Attenzione: prima che una persona incontri mio figlio passerà del tempo. Deve avere un ruolo stabile. Sicuramente dovrà essere una donna in grado di fidarsi di Sammy e dovrà avere piena consapevolezza della persona che ha al fianco. Io da donna vorrei questo, ma capisco che dall’altra parte possa non essere facile.

Credi che Sammy sia pronto a imbarcarsi in un’altra storia?

Rispondo “No comment”, facciamo così.

Avete trascorso la quarantena insieme?

Ma lui lo ha anche detto durante le videochiamate iniziali. Ci siamo trovati tutti in una situazione surreale. Sammy e io abitiamo a un chilometro di distanza, era logico che il pomeriggio ci trovassimo insieme per giocare in giardino. L’abbiamo gestita in questo modo per nostro figlio.

Sammy in quel periodo sembrava distante da Giovanna.

Io ho una mia idea molto chiara e definita ma non la rendo pubblica. Non so come metterla giù ma il senso è questo: tra me e lui c’è un rapporto di fiducia e rispetto tale che non sarò mai quella che lo mette in difficoltà.

Hai compreso la titubanza manifestata da Giovanna quando Sammy le ha raccontato di essere stato assorbito dal fatto di avere perso il lavoro?

Per la sua età, giustamente, non può ancora capire certe dinamiche. Vivere con un figlio comporta anche sacrifici e rinunce che chi non ha bambini non può immaginare. È comprensibile e la giustifico. Ciò non toglie che se una persona è presa, ti pensa a prescindere dalla condizione lavorativa. Sono discorsi separati. Non sto dicendo che Sammy non ce l’abbia in testa ma questo è quello che penserei io nei suoi panni.

Se tu fossi seduta sul trono, come ti saresti comportata di fronte a un uomo come Sammy?

Per come si è comportato con lei, quasi non l’ho riconosciuto. Sembra una persona molto diversa da quella che conoscono tutti i nostri amici da sempre. È molto più solare e devoto al partner. Con me lo è stato. Se io fossi seduta sul trono e mi trovassi di fronte a una persona che si comporta come si è comportato Sammy, probabilmente avrei interrotto la conoscenza. Sono molto orgogliosa e non avrei permesso certe situazioni. In questo ho visto una persona diversa. Lei dice che le piacciono gli “str***”. Io con gli “str***” non ci andrei d’accordo nemmeno un secondo perché li farei a pezzi, motivo per cui Sammy con me è sempre stato l’opposto di quello che ho visto.

Che idea ti sei fatta dell’Alchimista Davide Basolo?

L’ho intravisto, trovo che sia un bel ragazzo ma non ho avuto modo di seguirlo e capire com’è fatto. Sicuramente ha avuto una buona idea.

Se dovessi dare un consiglio a Giovanna, quale sarebbe?

Le direi di fare quello che sente, ha tutta la vita per capire che con gli “str**” non si va da nessuna parte. Con questo non dico che Sammy lo sia, non lo è mai stato, però nel percorso con lei si è posto in una maniera particolare.