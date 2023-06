L’ex Napoli Dossena commenta la scelta di Garcia

L’ex giocatore del Napoli Andrea Dossena ha commentato l’arrivo del tecnico Rudi Garcia sulla panchina azzurra.

Rudi Garcia è da poco il nuovo tecnico del Napoli e l’ex giocatore azzurro Andrea Dossena ha commentato il suo arrivo ai microfoni di “1 Football Club”, programma in onda su “1 Station”.

“Quando sono arrivati Ancelotti e Benitez, il Napoli non ha mantenuto le premesse di inizio anno. Le grandi annate sono state vissute con tecnici, se così si può dire, ‘normali’, come Sarri e Spalletti. Il compito di sostituire Spalletti sarebbe stato complicato per qualsiasi allenatore, anche eventualmente per un coach dal blasone differente. Garcia è un allenatore importante e d’esperienza, e De Laurentiis si è coperto le spalle con un tecnico che preferisce il buon calcio potrà consentire al club di operare con maggiore libertà. Soprattutto, Garcia potrà garantire continuità tecnica. L’importante, infatti, è non snaturare e continuare su questa strada. Per me, si potrebbe anche aprire un ciclo, soprattutto se le rivali topperanno come in questa stagione.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “Tonali pronto per il Newcastle, ha svolto già le visite mediche”

Napoli, Lozano sempre più vicino all’addio. Club sauditi interessati al messicano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 24 Giugno 2023 a cura di Artemis