Liberato Ferrara: “Sirene inglesi per Osimhen, Juve su Koulibaly, Lozano….”

Liberato Ferrara parla del mercato del Napoli

Mercato Napoli, parla Liberato Ferrara attraverso il suo editoriale per il sito della emittente 87 tv, ecco quanto afferma:

“Il Napoli ha preso Tuanzebe, difensore centrale, in prestito secco. Ha venduto Manolas. Già sappiamo che Insigne a fine stagione andrà via. Questi sono i dati assoluti. Poi ci sono le voci, quelle che fanno paura. Osimhen è nel mirino di un paio di società della Premier. La Gazzetta parla della Juve su Koulibaly. Più in disparte c’è Lozano che ha fatto sapere che vorrebbe andare via. Ospina che ha comunicato che non intende rinnovare, e va in scadenza a fine giugno. Anche Fabian non intende rinnovare, ed andrà in scadenza a giugno 2023. Meret va anche lui in scadenza a giugno dell’anno prossimo, prima di rinnovare vuole certezze. Mentre le rivali (quelli che i tifosi immaginano essere rivali) spendono e spandono, al Napoli l’obiettivo è ridurre il monte-ingaggi”.