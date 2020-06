Licia Nunez: “Sto iniziando l’inseminazione assistita”, avrà un figlio da Barbara Eboli

Licia Nunez annuncia al settimanale Chi l’intenzione di diventare madre. L’attrice e concorrente del Grande Fratello Vip desidera un figlio da crescere insieme alla compagna Barbara Eboli, con la qualche vive da tempo una relazione importante. Per questo motivo ha avviato le pratiche necessarie all’inseminazione assistita. “Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita” racconta “Io e la mia compagna vorremmo una femminuccia. La chiameremo Elena o Beatrice e voglio sentirla scalciare nel mio corpo. Voglio insegnarle il linguaggio dell’amore, senza distinzioni. Non ci sarà bisogno di spiegare chi sarà la madre o il padre perché nostra figlia avrà amore. La scelta di fare un figlio comunque non nasce dalla disperazione, ma dalla voglia d’amore. Una nuova vita è solo sinonimo di gioia”.

Licia ha già subito un doloroso aborto diversi anni fa. Lo aveva già raccontato nella Casa del Grande Fratello Vip, dando voce a un ricordo straziante, mai completamente seppellito. “Nel 2003 ho perso un figlio” ha dichiarato alla rivista diretta da Alfonso Signorini “Frequentavo da mesi un imprenditore. Facciamo l’amore e si rompe il preservativo. In quel periodo ero serena. Scopro, poi, di essere incinta e quando succede sono in bagno a fare il test da sola”. Ma il compagno, una volta scoperta la gravidanza, si sarebbe tirato indietro:

Era un uomo molto impegnato. In quel momento era in aeroporto e stava partendo per il Giappone. Lo chiamo e gli dico: “Sono incinta”. Silenzio. Io continuo: “Non sto bene”. Silenzio. Poi: “Devo pensarci”. Io intanto prendo tempo. Sono una persona molto fragile. Lo sono, lo ero. Passano i giorni e lo stress ha la meglio su tutto, anche su quella che era una bella notizia. Finché una mattina mi sveglio e vedo il letto macchiato di sangue. Inizio a piangere. Richiamo lui, che nel frattempo era tornato in Italia, ma il suo telefono squilla a vuoto. Corro in ospedale in taxi. Temevo di svenire da un momento all’altro. Il taxi era pieno di sangue, quest’immagine non la scorderò mai. Arrivo in ospedale ma ormai era tardi. Avevo perso il bambino e anche molto sangue. Il ritorno alla vita è stato n incubo.