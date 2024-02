L’idea di De Laurentiis per il nuovo centro sportivo del Napoli

Valter De Maggio si sofferma sull’idea del Presidente Aurelio De Laurentiis in merito al nuovo centro sportivo del Napoli.

Valter De Maggio, Direttore di “Radio Kiss Kiss Napoli”, è intervenuto proprio sulle frequenze dell’emittente radiofonica per parlare del nuovo centro sportivo del club. Il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe delle idee ben precise a riguardo, come ad esempio u Medical Center proprio all’interno della struttura.

Di seguito le sue parole:

“Il nuovo centro sportivo che ha intenzione di aprire Aurelio De Laurentiis sarebbe composto da dodici campi. Il Presidente vorrebbe fare anche la foresteria per accogliere un numero di giovani sempre più alto. Inoltre vorrebbe costruire anche un Medical Center, come ha fatto la Juventus alla Continassa, in modo che le visite mediche non si terrebbero più a Villa Stuart ma nel centro tecnico stesso.”

