Lidia Vella: “Flirt con Sammy Hassan, aveva una situazione incasinata con la madre di suo figlio”

Sammy Hassan, corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne, si è ritrovato al centro di un pettegolezzo. A pochi giorni dalla scelta, una ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di avere vissuto con lui una storia che si sarebbe interrotta anche a causa dell’ex compagna di Hassan, la madre suo suo figlio. Una premessa necessaria: all’epoca del trono “Corteggia con le parole”, Giovanna Abate aveva discusso con Sammy proprio a proposito della possibilità che il corteggiatore avesse vissuto la quarantena in casa con la sua ex, cosa che l’aveva portata a chiedersi di più a proposito della natura del loro rapporto.

La versione di Lidia Vella

Poche ore fa, via Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello Lidia Vella ha raccontato di avere vissuto un breve flirt con Sammy che sostiene si sia interrotto anche a causa del rapporto tra il corteggiatore e la madre di suo figlio. “Quando sono uscita con questa persona ero single, lo sono ancora, quindi non c’è motivo di smentire una cosa che è realmente accaduta. È tutto vero. Avevo intrapreso questa conoscenza che è durata da Natale a Santo Stefano, fino a quando ho avuto la certezza che avesse ancora una situazione pesantuccia, incasinata, con la sua ex. Ex compagna, ex moglie, non lo so: la madre di suo figlio, per intenderci” ha rivelato Lidia “Da quel momento ho pensato ‘Ma chi me lo fa fare di mettermi in mezzo?’, dal momento in cui è subentrata anche lei. Perché so che ho ricevuto insulti e cattiverie da parte di lei. Sono cose che mi sono state raccontate da lui. Gli ho detto ‘la prossima volta, prima di intraprendere una conoscenza con un’altra ragazza, risolvi prima i problemi che hai a casa’”.

Il rapporto tra Sammy Hassan e l’ex moglie

A sollevare la questione era stata l’influencer Deianira Marzano che ha svelato il presunto flirt con Lidia Vella e, a proposito del rapporto tra Sammy e la sua ex compagna, ha aggiunto di avere sentito una persona vicina al corteggiatore che le avrebbe raccontato del rapporto tra Hassan e l’ex compagna. Sammy, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, aveva già chiarito la sua posizione a proposito del legame con la ex: “Io e la mia ex moglie ci siamo messi insieme che eravamo due bambini, siamo maturati l’uno accanto all’altra. Ma crescendo le persone cambiano: avevamo tanti progetti, ma la vita a volte non va come si crede e bisogna imparare ad accettarlo”.

Sammy Hassan ammonisce: “Procederò legalmente”

Appresi i pettegolezzi che lo hanno coinvolto, peraltro in un momento molto delicato del suo percorso in tv visto che a breve Giovanna Abate farà la sua scelta, Sammy ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui chiarisce la sua versione dei fatti:

Mi trovo qui a commentare con questo video quello che sta succedendo in queste ore perché sono amareggiato da quello che sto leggendo e sentendo. Trovo di una bassezza di livello tirare fuori fatti che fanno riferimento a una vita fa, mi viene da pensare con l’unico scopo di ottenere della visibilità, di gonfiarsi la bocca con il mio nome durante una settimana per me molto importante. Poi la cosa che mi preme di più: attenzione a gonfiarvi la bocca, insinuando cose che non stanno in piedi, perché tutta questa mer** non solo ricade addosso a me, e quello non è un problema, ma sta compromettendo la stabilità e la serenità di mio figlio. Oggi ve lo dico con diplomazia, se continuate sarò costretto a procedere per vie legali.