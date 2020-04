L’imbarazzo di Giovanni Masiero: “Al GF con quella smorfiosa di Chicca?”, non sanno che è la moglie

Una diretta Instagram esilarante a causa di un incidente di percorso assolutamente non previsto quella di Giovanni Masiero, ex concorrente del Grande Fratello. Giovanni ha partecipato al reality nel 2014 e nella Casa ha conosciuto Francesca Rocco, la donna che sarebbe diventata sua moglie. Sono trascorsi anni da quale momento e i due, superata una breve crisi, sono nuovamente legati e felici nel loro ruolo di genitori di una bambina, Ginevra. Non ne conoscevano la storia, probabilmente, le due ragazze che poche ore fa hanno partecipato a una diretta Instagram con Giovanni, ponendogli una domanda proprio su Chicca.

La gaffe durante la diretta di Giovanni Masiero

“Scusa, ma quale Grande Fratello hai fatto?” ha chiesto una delle due ragazze a Giovanni una volta entrata in diretta. “Era il 2014 ed era il GF13, sono uno dei tanti” ha risposto lui e una delle ragazze ha rilanciato: “Quando c’era quella smorfiosa di Chicca”. Poi l’illuminazione e il suggerimento dell’altra ragazza che è andata in soccorso all’amica: “Ma è la moglie!”. “Sì, è mia moglie” ha confermato lui vinto dalla simpatia della sua interlocutrice, archiviando immediatamente l’incidente.

La storia di Giovanni Masiero e Francesca Rocco

Giovanni Masiero e Francesca Rocco hanno partecipato all’edizione 2014 del Grande Fratello. Si sono conosciuti e innamorati nella Casa di Cinecittà, per poi sposarsi qualche anno dopo. Diventati genitori della figlia Ginevra, un paio di anni fa hanno vissuto una crisi raccontata da Francesca durante una puntata di Verissimo. “I motivi di questa crisi (piange, ndr) possono essere tanti. Un giorno manca una carezza, un altro si litiga, poi si arriva a un punto in cui bisogna fermarsi” aveva raccontato in lacrime a Silvia Toffanin. Tempo qualche mese e la crisi tra i due è rientrata.