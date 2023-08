Lindstrom messaggio ai tifosi e primo allenamento in azzurro: il report

Lindstrom ha mandato un messaggio a tutti i tifosi azzurri tramite un audio pubblicato dal club Napoli su Instagram:

“Uagliò ci vediamo allo stadio”.

Oggi il neo acquisto ha svolto il primo allenamento in azzurro. Di seguito il consueto report dell’allenamento pubblicato dalla SSC Napoli.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma sabato alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la terza giornata di Serie A.

SSC Napoli, il report

Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente lavoro di possesso palla ed esercitazione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Primo allenamento in azzurro per Lindstrom.

