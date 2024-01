Tuttosport – L’Inter dei parametri zero: pronto Zielinski in estate

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse dell’Inter per Piotr Zielinski. Il polacco è finito nel mirino dei nerazzurri da un po’ di tempo, i quali hanno già un principio d’accordo per portarlo a Milano a fine stagione. Non è ancora detta l’ultima, ma il rinnovo con il Napoli sembrerebbe essere sempre più lontano, lasciando poco spazio alla speranza di vederlo ancora con la maglia azzurra.

Il primo parametro zero del 2024 dell’Inter è Tajon Buchanan, canadese in forza al Bruges. Il giocatore approderà a Milano sulla base di 7 milioni di euro, più tre di bonus. Firmerà per un contratto di 1,5 mln di euro stagionali. In vista della prossima stagione c’è già un altro promesso sposo, Tiago Djalò.

